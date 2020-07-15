警政署昨宣布撤換台南市警局長周幼偉，今核發新人事，將周調回署裡任警政委員，但原定17日才生效的派令，今早卻火速送到，讓甫開完部屬調動會議、理應仍為台南市警局長的他相當錯愕，拍板調動的17名二線三星主管也全遭「註銷」。周接受本刊訪問，僅能無奈表示「無言以對」、「謝謝關心」。

周幼偉說，原本這場部屬調動會議在昨天，但因他自己「被通知調動」，才延到今早開。中午開完會，警政署即告訴他派令已到，但他表示自己未收到，但署的人事單位仍認定派令已生效，因此他剛參與、開完的台南市警局17名異動人員名單得註銷，不能算數，得等新任局長到任才能重新核定，讓他相當錯愕。

記者再追問，指聽到不少他過往曾帶過的部屬，都替他感到遭「趕盡殺絕」，甚至到了被「株連九族」而不滿，他自己怎麼感覺？周幼偉先以無奈語氣長嘆：「我不知該說什麼」，停了一陣子，才強打起精神回說：「真的謝謝關心。」並將電話掛斷。

據悉，此事傳出後，已在南市警界基層引起不小議論，有人甚至是在同事替他辦的調動「歡送會」上才得知，當場傻眼到不行，看不下去的人甚至批評：「當了一輩子警察，頭一次遇到這種離譜事，太扯了！」

而台南市警局人事室則在稍早對外說明，指根據《公務人員任用法》第26條之1，各機關首長於免職或調職令發布日起至離職日止，不得任用或遷調人員，而周任命的17名警職雖是今天中午公布，但他自己調任警政委員的派令已算生效，已無人事權，因此調動會議結果不能算數。未來名單是否調整，得由新任局長重新檢討再發布。

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(中時電子報)