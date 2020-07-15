川普政府6日頒布簽證新規中，要求只參與網路授課的留學生轉學至可面授上課的學校，否則離境，不僅影響百萬名國際生，甚至惹火如哈佛與麻省理工學院等名校開告，此後全美17個州與哥倫比亞特區與200多所大學也加入響應；面對反彈排山倒海，讓川普政府不得不三思，於14日宣布撤回此一決定。

據美媒《國會山莊》報報導，負責受理此案的麻州聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）14日表示，美國政府已與針對這項措施提告的哈佛大學和麻省理工學院（MIT）達成和解，這項命令在法律上成為未解決事項。

美國移民暨海關執法局（ICE）6日通知境內各大院校，若秋季班完全採用線上教學方式授課，國際學生將無法獲得簽證，已經在美國境內的學生也必須離境，或轉學到其他有開設常規課程的學校。

不過，此舉引起哈佛與麻省理工學院8日向波士頓聯邦法院提告，指控政府命令違反行政程序法，既未提出合理證據證明政策正當性，也未發布通知讓公眾評論。此外，對川普政府開第一槍的地方政府加州，也表示這項新規「獨斷又任性」，稱「可恥的川普政府不僅讓獲得機會、得以進入大學受教的學生陷入健康風險，連他們的受教機會也一同遭受威脅」。

移民暨海關執法局的上級單位美國國土安全部（The Department of Homeland Security）並未回覆媒體置評請求。

(中時電子報)