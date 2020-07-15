eToro（e投睿）期貨交易平台去年登台後大打廣告，主打一分鐘線上開戶、且投資美股零手續費。不過，金管會對此再度示警，強調eToro並非我國合法證券期貨業者，依法不得在在台經營證券期貨相關業務，已在去年底移送檢調偵辦。

證期局副局長蔡麗玲表示，只要是未在台合格登記的證券期貨業者，若在台非法經營證券期貨業務，將涉嫌違反證券交易法、期貨交易法、投信投顧法相關規定，經民眾檢舉或接獲相關資料後，將依法移送檢調偵辦，追究刑事責任。

而eToro（e投睿）交易平台去年登台後大打廣告，聲稱全球投資用戶達1300萬、其中台灣占亞太市場逾13％。金管會表示，已於去年11月29日示警，提醒投資人eToro（e投睿）並非我國合法證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務。

蔡麗玲表示，雖然目前並未接獲民眾遭詐騙陳情，但卻有許多民眾來電詢問eToro是否合法。因此，金管會已於去年11月底將eToro移送檢調偵辦，合計去年共移送98件非法經營業務案，包括56家期貨、35家投信投顧及7家證券業者。

而金管會今年上半年亦已移送55件非法經營業務案，包括41家期貨、13家投信投顧及1家證券業者。金管會提醒，國際跨境詐騙手法多元，投資人若要從事外國有價證券等金融商品投資，應透過合法金融機構進行交易以確保權益，以免發生交易糾紛時無法獲得保障。

金管會指出，投資人可在官網查詢核准經營業務的合法金融業者，券商公會官網亦設有「國際投資警訊」專區，可查詢國際證券管理機構組織（IOSCO）及金管會發布，有關未經核准辦理證券期貨業務的公司名稱、涉嫌詐騙或吸金行為警訊。

(時報資訊)