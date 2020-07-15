金管會公布金融業裁罰最新概況，截至6月30日，銀行局、證期局、保險局2020年上半年共對金融業開出41張罰單，累計罰鍰達9162萬元。其中，以保險業吞下的罰單及罰鍰最多，分別遭開出23張罰單、遭裁罰4340萬元最多。

銀行局統計，上半年共對6家銀行開罰，合計罰鍰金額3950萬元。其中，永豐銀及玉山銀因理專監守自盜、挪用客戶款項，雙雙遭重罰1200萬元。台新銀因理專不當勸誘民眾，以房貸及保單質借後購買新投資型保單，而遭裁罰800萬元。

此外，台中銀保經對於高階經理人交際費報銷，出現未建立有效內控稽核機制等缺失，母公司台中銀因督導不周，連帶遭裁罰600萬元。板信商銀及合庫銀分別因投資不動產違規、洗錢防制疏失，遭分別裁罰100萬元及50萬元。

證券期貨業方面，不含對上市櫃公司裁罰，今年上半年合計對證券期貨業開出12張罰單、罰鍰金額872萬元。其中，包括證券業4張罰單、裁罰342萬元，投信投顧業5張罰單、罰鍰金額482萬元，期貨商3張罰單、罰鍰金額48萬元。

保險業方面，今年上半年合計對保險業開出26張罰單、23張有裁處罰鍰。其中，壽險業10張罰單、罰鍰金額2720萬元，產險業8張罰單、罰鍰金額660萬元，銀行兼營保經代4張罰單、罰鍰金額480萬元，保經代公司1張罰單、罰鍰金額480萬元。

(時報資訊)