閎暉(3311)董事會通過為長期策略發展及提升競爭力，將辦理私募現金增資發行普通股，本次私募案最多發行不超過900萬股，私募案應募人暫定以華新科技(2492)為主，假設若股東會通過，華新科全數認購，則華新科持有閎暉股權將由15%升至26%，勝過原先大股東光寶科(2301)，成第閎暉一大股東。

為了掌握產業趨勢並加速轉型動能，閎暉擬優先評估可協助擴大營運規模、提供未來發展助益之特定人作為應募人，目前本次私募案應募人暫定以華新科技(2492)為主，截至7月13日，華新科持有閎暉實業9,000仟股，佔目前已發行股份15%。實際發行條件將依據私募相關規範及股東會決議內容，另行召開董事會訂定，同時，認購條件亦須經華新科董事會另行召開董事會決議。

閎暉過去主要從事手機按鍵模組以及汽車零組件之開發製造，近年隨著智慧型手機高速發展，手機按鍵需求逐漸降低，閎暉積極運用既有技術，整合橡膠、塑膠、光學等機構件之核心技術工藝與研發能力，應用在機構整合元件、汽車零組件兩大類不同產業與產品，機構整合元件方面，持續耕耘穿戴式產業及智慧手錶錶帶模組、智慧鎖模組、網通零組件及發光模組等領域；汽車零組件方面，除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發內裝機構新技術。

閎暉經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，今年由於新冠肺炎疫情導致訂單量大幅下滑，加上租金上漲幅度過高，無法達成預期經營績效，決定盡速止血，將深圳旭榮工廠逐步減產，重新分配資源並擴大投資台灣廠與馬來西亞廠的新技術發展與產能擴增，健全營運體質，已具備穩健獲利小而美條件。長期則朝向擴大營運規模，提升業務量能發展。

閎暉本次私募案引進之資金，除因應未來策略合作發展、擴充通路、充實營運資金等需求外，能透過投資人之經驗、技術及通路等，協助閎暉實業提升在5G、車用等領域之競爭優勢，此外，若本次華新科全數認購，則華新科持有閎暉股權將由原先的15%拉升到26%，勝過原先大股東光寶科(2301)，成第閎暉一大股東。

本次私募自股東會決議之日起一年內採一次或分二次發行，若全數發行，預期實收資本額將增加至6.9億元，本次私募案將8月31日召開股東臨時會核議，同次股東臨時會並將補選二席董事。

(時報資訊)