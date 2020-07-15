李眉蓁改編周杰倫新歌《Mojito》，在MV中又唱又跳。（圖／摘自李眉蓁臉書）

高雄市長補選國民黨參選人李眉蓁，先前改編《漂向北方》，重新詮釋符合在地高雄人的心境的《北漂返鄉》，在網路上引起廣大迴響。這回他再改編《Mojito》，又唱又跳宣傳高雄，網友大讚「這歌詞真的是非常好」。

李眉蓁改編周杰倫新歌，《高雄Mojito》帶大家體驗高雄生活，包括丹丹漢堡的皮蛋瘦肉粥、駁二、澄清湖、衛武營等等，歌詞提到「麻煩所有的鏡頭都照過來高雄 年輕人出頭跟著眉蓁準沒錯 做好基本功 建設繼續衝 減債加薪讓生活變得好輕鬆」。

李眉蓁也承諾「蓁愛不落幕 全心為高雄服務 高雄再進步 市政不能馬虎 擦亮了招牌 歡迎你前來 將全國之目 聚焦魅力的港都」。

MV中李眉蓁又唱又跳，歌聲令人驚艷，網友看完紛紛大讚「聲音好聽，加幾句台語更棒」「眉蓁唱歌真好聽，充滿陽光氣息，太棒了！」「歡樂年青有活力的高雄人人愛」「比陳其邁那種走音紅豆好聽太多了」「唱得好好聽」。

李眉蓁《高雄Mojito》

(中時電子報)