小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（15日）財經重點。

【1】新iPhone封測釋單 台廠吃補

蘋果新一代支援5G智慧型手機iPhone 12將在年底前開賣，雖然蘋果委由晶圓代工龍頭台積電生產的5奈米A14應用處理器已在第二季末開始投片，但封測代工訂單直到近期才開始釋出，法人看好日月光投控、訊芯-KY、精材等封測廠將受惠，第三季及第四季旺季效應可期。

【2】14檔高殖利率股 吸睛

新冠肺炎疫情近日在歐美持續擴大，伴隨全球指數來到高檔，面臨上檔壓力重，投資專家指數，高殖利率股具有保護傘作用，是行情震盪時資金的避風港，建議投資人可以留意。

【3】台積競唱天價 喊到500元

台積電法說在即，里昂證券指出，台積電將迅速從其他客戶處順利填補華為遺留的業績空缺，全年以美元計價營收年增上看三成，營運動能直至2021年首季都強於預期，將推測合理股價拉升到史無前例的500元，震撼市場；加上花旗環球與高盛證券升股價預期達「4」字頭，外資看多台積電新時代正式來臨。

【4】大戶回流創新高

資金狂潮蜂擁而至，大戶、中實戶及散戶全都回流，推升第2季台股飆漲2成。證交所14日公布，第2季集中市場季成交值逾5億元大戶人數達1,674人，季成交值1～5億元中實戶15,245人，季增率各達33～37％，雙雙改寫歷年統計新高。另外，6月定期定額投資金額達13.13億元，續刷新開放該項業務來新高，意味散戶積極透過定期定額入市。

【5】美大舉振興 預算赤字破表

新冠肺炎疫情期間，美國大舉擴張支出，加上稅收驟降，使得6月止的12個月預算赤字飆高至3兆美元，光是6月份的預算赤字就直逼2019年全年水準。

(中時電子報)