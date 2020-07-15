警消出動吊車將大貨車頂舉，歷經1個多小時，才順利將變形車輛移出，並救出肢體變形、無生命徵象的男子，送醫急救仍不治。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

黑色轎車行經國1北上173公里，從後方追撞大貨車車斗，駕駛受困變形車內慘死。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

警消出動吊車將大貨車頂舉，歷經1個多小時，才順利將變形車輛移出，並救出肢體變形、無生命徵象的男子，送醫急救仍不治。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

國道1號今天（15日）清晨發生一起死亡車禍，一台黑色小轎車在北上173公里、台中大雅路段，衝撞一台大貨車，整個車頭撞進大貨車屁股，嚴重變形，駕駛被壓在車內，警消獲報馳抵現場，歷經1個多小時，才將28歲林姓男子從變形車體內救出，經送豐原醫院急救仍宣告不治，院方抽血酒精濃度高達211mg/dl，換算呼氣值為1.055。

台中市消防局15日清晨04時32分接獲高姓民眾報案指稱，其於國道1號北上173公里遭後方車輛撞擊，目前後方車輛車體變形，沒有看到人員下車，不確定傷者人數，員警已到場。大雅、西屯分隊出動消防車10輛、救護車3輛，人員21名，由大雅分隊分隊長陳昭安帶隊前往搶救。

車禍現場是黑色轎車從後方撞擊大貨車車斗，黑色轎車車體擠壓嚴重變形，有1名駕駛受困。警消嘗試將大貨車頂舉，歷經1個多小時搶救，才順利將變形車輛移出，並救出肢體變形、無生命徵象的男子，送往衛福部豐原醫院急救。

院方表示，傷者到院時已無呼吸心跳，身體多處骨折及擦挫傷，經搶救後仍宣告不治，抽血酒精濃度為211mg/dl，換算呼氣值為1.055。至於肇事原因有待國道警方調查釐清。

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(中時電子報)