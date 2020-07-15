阿翰po影片 Ft.蘇貞昌院長

讓人摩拳擦掌的振興三倍券今(15日)起開放領取，為搶攻三倍券商機，餐飲業者紛紛推出各種加碼優惠。然而，為了宣傳三倍券，行政院長蘇貞昌則是特地與知名Youtuber阿翰合作，以幽默口吻宣傳，且阿翰在影片中一人分飾多角，最後由「月嬌」巧遇預購三倍券的蘇貞昌，他更提問，「你是不是...有上過電視阿?」讓對方只能尷尬傻笑，搞笑互動笑翻一大票網友。

Youtuber阿翰時常拍攝搞笑影片，擁有大票粉絲，而他這次po出和行政院合作，宣傳三倍券，影片一開始，他變身「新華國小五年級資優生王莉萍」，提到重大計畫就是要當「Youtuber」，卯足全力朝目標前進，更是苦練舞蹈、拍開箱影片等等，瞬間像是名超級巨星呢，未料過程並沒有這麼順利，於是決定要預購「三倍券」當作自己的小確幸。

阿翰在影片中一人分飾多角，最後由新台灣媳婦「阮月嬌」角色，前往超商進行預購三倍券，更巧遇正在預購三倍券的蘇貞昌本人，也搞笑提問對方，「你是不是...有上過電視阿?」這時蘇貞昌則是傻笑「點點點」回應。

最後，阿翰還忙著找一旁路人問話，要求「幫我跟他拍個照！你是不是也覺得他很眼熟？好像是什麼明星？還什麼的」，兩人無厘頭互動影片讓一堆網友都笑翻天。

影片曝光後，有網友搞笑地說，「我要海公公啦」、「我只注意到月嬌褲子一大包」、「這集一次補足好多角色」、「是不是上過電視哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈笑死」。

(中時電子報)