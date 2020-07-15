美國能源類股領漲，終場四大指數漲幅介於0.94%~2.13%。科技族群尾盤普遍拉升，指標股NVIDIA、AMD、APPLE、博通與高通等漲幅超過1%。

周二台股開盤後震盪走低，盤中一度失守5日均線，尾盤電子權值轉強，帶動指數跌幅收斂，終場微跌2.55點，報12,209.01點，跌幅0.02%。OTC指數開低走低，生技醫療版塊領跌，收盤下跌2.80點，收在170.04點。目前上方壓力在175點，下方支撐則為月線163.8點。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周二台股狹幅震盪，收小紅十字線，守穩5日均線。

(2)、量能：拉回量縮至2,038.28億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。

(3)、技術指標：日KD指標高檔鈍化、MACD柱狀體零軸之上走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計-34.79億元；外資-47.66億元、投信+7.57億元、自營+5.29億元。

操作建議，國際股市隨新冠疫情，進入多空拉鋸，台股維持高檔震盪，但短多格局未變，類股輪動加速。短線可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

(時報資訊)