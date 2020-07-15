全國郵局今天同步開賣「振興三倍券」，基隆郵局總局門口一早就排起長長人龍，局方指出，為了做好政府交辦的發放工作，已擬定了多項措施，要讓民眾在最短的時間內，均能順利領到三倍劵。
基隆郵局指出，為增加服務量能，已在全區45個支局均加派窗口作業人手，增設電腦工作站等，以提升單日發放量，為服務等待民眾，也招募多名志工、臨時約僱人員，連退休員工及行政單位人手也全力投入外場，支援各局擔任引導、發放號碼牌、秩序維持、問題解答等服務工作。
郵局說，為協助行動不便及偏鄉民眾領券，也請里長協助代收件，交由郵局統一辦理後，發券給民眾，在各營業廳也公告各號碼預計辦理時間、提供預約領券服務等措施，以減省民眾等候時間。
基隆郵局長張良聰表示，為了今天的發券作業，全局幾乎總動員，準備許久，只要能順利發完券，完成上級交付的任務，一切的努力就值得，郵局同仁很樂意承擔這個工作，希望我們能圓滿順利的達成發放任務。
(中時 )
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