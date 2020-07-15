歌手張清芳與「投資銀行教父」宋學仁6月底投下震撼彈，宣布結束15年豪門婚姻，今(15日)周刊報導，兩人在發出聲明前早赴法院處理好離婚相關法律、分產事項，張清芳最終分得約16億贍養費，外界形容為天價，然對真實身家約有150億的宋學仁來說，張清芳這決定可算佛心，或許或多或少藏有過去夫妻情。

張清芳2005年與宋學仁結婚，育有2子，結婚後張清芳隨丈夫到香港居住，偶而回台復出開唱。上月底張清芳和宋學仁透過律師表示「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚了」，傳聞兩人去年起就萌生離婚念頭，宋學仁談離婚條件時也相當大方豪爽，幾乎都順著張清芳提出的要求。

據《鏡周刊》報導，被譽為投資教父的宋學仁，個人身家數字約有150億，知情人說，若張清芳有心分產，可依「夫妻剩餘財產分配」請前夫掏出70億，然張清芳最後沒開口要這麼多，只要求拿16億，隨後雙方火速達成共識，可見兩人雖做不成夫妻但真的沒交惡。

(中時電子報)