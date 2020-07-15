投資人轉進能源與材料股，並略過近來美國新冠肺炎新增確診病例的激增，周二華爾街股市勁揚，道瓊指數收漲逾2%。

繼加州周一宣布重新收緊防疫限制措施後，周二阿拉巴馬、佛羅里達與北卡羅來納州亦報告其新冠肺炎新增死亡病例再創新高。

周二收盤，道瓊工業指數大漲2.13%，為26,642.59點。標普500指數漲1.34%，為3,197.52點。那斯達克指數漲0.94%，為10,488.58點。

標普500指數能源股、材料股和工業股大漲逾2%，醫療保健股、科技股與必需消費品類股漲幅超過1%。

亞馬遜收跌0.6%。亞馬遜、臉書與網飛等最近漲勢強勁的科技股與成長股盤中跌幅收斂，為那指收盤前帶來提振。

美國最大銀行摩根大通收漲0.6%，該公司第二季獲利腰斬，但跌幅小於預期。富國銀行大跌4.6%，其上季虧損，為2008年金融危機以來首見。花旗上季獲利大減，股價收跌3.9%。因應疫情衝擊，摩根大通、富國銀與花旗共提列280億美元壞帳準備，標普500銀行指數下跌1.2%。

Moderna勁揚4.5%，該公司宣布約在7月27日展開其新冠狀病毒候選疫苗的後期臨床試驗。

(時報資訊)