立法院昨審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍委強烈杯葛，阻止陳菊進入議場備詢，與綠委爆發激烈衝突，藍委最終攻占主席台，陳菊提前離去。國民黨中央也動員千人，在立法院外圍聲援場內立委，抗議陳菊的人事案。對此，挺韓大將「杏仁哥」吳育全分析後嘆，國民黨對街頭運動「從來沒有經驗」，不過他說相信國民黨已經很努力，大家要給個機會。

立法院臨時會昨進行監察院長被提名人陳菊審查會，藍委兵分兩路，成功攻佔議場杯葛議事，陳菊則在昨天上午11點27分，在綠委與大批警力戒護下，驅車離去。據《中評社》報導，「杏仁哥」直言，街頭運動對國民黨來說，就像新生兒一樣，從來沒有經驗，輕易被破解。

「杏仁哥」表示，民進黨是走街頭運動出身，國民黨要做什麼，民進黨都知道怎麼防備。國民黨輕易被破解，大家都能想像得到。不過「杏仁哥」認為，國民黨發起民間團體響應，現場有一千多人，但恐不夠對民進黨形成輿論壓力。他說還是會感到很無力、擔憂，但相信國民黨已經努力了，大家還是要給國民黨一個機會。

陳菊昨天在國民黨強烈杯葛下，終究沒上備詢台。陳菊在議場等待時，臉書發文重申已退出民進黨，並強調希望扮演最後一任監察院長，憲改工作結束後，將完成民主老兵的最後任務，光榮離開。

(中時電子報)