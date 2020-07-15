#直擊 #三倍券 郵局開賣現場直擊

#直擊/ 三倍券今正式登場！郵局開賣現場直擊

振興三倍券今日正式上路，民眾可持健保卡及1000元現金至全台各地郵局領券，交通部常務次長祁文中、中華郵政總經理江瑞堂上午赴台北北門郵局視察發放情形，現場也陸續有民眾排隊，人數在10人以內，有民眾更在5點前就到現場等待，更有人說「領實體券比較實在」。

中華郵政預估，會有1000多萬人選擇到郵局領券，為郵局帶來龐大壓力，因此祭出身分證字號末碼單雙號分流、線上預約、寄卡預約等服務分流。

開賣首日清晨，台北北門郵局出現多名民眾排隊領券，不到5點就到達現場的66歲吳姓民眾排到首位，他說很怕像排口罩一樣大排長龍，來北門是因為這裡最大、附近又沒有住家，覺得會比較少人排隊，但想不到自己排第1個，坦言還沒想好要買什麼，最後他僅花不到1分鐘就領到券。

排第2位的63歲鍾姓民眾則說，自己5點多到，很怕像賣珍稀郵票排隊很長，而且覺得一券在手比較實在。

北門郵局副局長曾麗妙指出，郵局官網即起可以查到各郵局領券數量，歡迎民眾出們前先了解庫存情況，而各地郵局都在加開窗口與人手，場內人員、場外引導、設備、ATM、讀卡機都在加裝，盡量滿足各界民眾需求。她說，領券時間是從今天一直到12月31日，長達5個半月，大家不用急著領，可以自行評估何時領券。

祁文中表示，目前統計約1035萬人預約領取實體券、117萬人綁定數位券，後面還有1000多萬人可能都要來郵局領券，這對郵局而言是挑戰，下午長官會去各處查看，下午開會檢討各地狀況，想想看有無更貼切提供服務的方式。

(中時 )