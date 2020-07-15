國民黨2020因總統大選敗選、高雄市長罷免，陷入短暫的低潮期，對於國民黨該如何走出困境，擁有逾13萬粉絲的高雄挺韓年輕直播主「歷史哥」，接受港媒專訪就指出，國民黨現在面臨3大問題，並直言，人民期待的是強大的在野黨制衡，才能夠重喚人民回應。

本名李易修的「歷史哥」近日接受港媒《中評社》訪問，點出國民黨目前面臨的民意困境，第一，「若以國民黨內部來講，黨的主流領導人從小被培養成政治領袖，在威權體制下成長還是習慣從上而下的思考，喊了改革幾十年始終無法貼近民意，沒有去思考年輕人要的是什麼」。

他坦言，年輕人主流要的是「聽我講，實質回答我的問題」，「做不做是一回事，但要認真考慮並提出答案」。

第二，「外在問題就是大環境不友善，因為台灣發展成本土民意高漲，國民黨被貼上外來政黨標籤太久，加上支持者光譜和主流社會分裂，導致無法說服主流支持者，讓國民黨很難去做事」。

第三，他建議，國民黨應該思考「黨魂、民意、說法」三者要有辦法結合。並舉例，與其爭論國民黨要不要「拿掉中國」，不如去論述「留下的代表意義」，黨內高層對兩岸路線爭辯，去吵「九二共識要不要保留？」，這沒人想看，應該認知，「為何會變成被壓迫的工具，人民只會在意被壓迫的多慘，而不是在意工具本身」。

「歷史哥」最後也強調，「人民期待強大的在野黨制衡，而不是期待國民黨變強」，國民黨扮演好襯職在野黨，才能夠喚起人民的回應。

(中時電子報)