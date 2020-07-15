美股漲多拉回，台股周二大都在盤下整理，靠著台積電大漲9元撐盤，指數僅小跌2點收在12209點，成交量為2030億。

短線而言，若無意外周三台指期應該是如預期撐在相對高檔結算，周四台積電法說會短線利多出盡拉回整理，畢竟近期台積電已事先大漲上來反映法說會可能利多。

7月下旬~8月中前留意見短高拉回整理，屆時先看月線支撐是否有守。至於波段而言，美國11月3日大選前後一段期間，隨時留意是否會出現較大幅度的劇烈震盪整理。

(時報資訊)