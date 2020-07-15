大立光(3008)公告匯回2.76億美元(約新台幣81.68億元)，大立光表示，此筆匯回資金將用於投資興建廠房之用，儘管當前智慧型手機市場需求疲弱，大立光擴產腳步未變，三塊土地中的一塊已動工，新廠預計2023年完成，另一座台中新廠將於今年第4季有機會動工，至於第3塊土地則計畫於明年動工。

繼去年12月匯回3.65億美元之後，大立光14日代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，經董事會通過盈餘分配合計2.76億美元(約新台幣81.68億元)，累計兩次匯回資金高達6.41億美元(約新台幣190億元)，大立光表示，匯回資金將用於投資興建廠房之用。

儘管今年智慧型手機市場受到新冠肺炎疫情及中美貿易、中印邊境衝突，美國華為新禁令等一連串利空影響需求疲弱，但智慧型手機鏡頭升級趨勢未變，除高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角等，亦增加3D感測、TOF、屏幕指紋辨識、AR/VR等新應用，今年已有7P鏡頭產品，8P及9P亦分別有手機客戶導入及設計，大立光擴產腳步也未受疫情及市況影響。

目前大立光在台灣共有13個廠區，9個為自有、4個為承租，為因應客戶訂單需求，大立光自2014年開始積極獵地蓋廠，3塊自有土地自今年上半年開始陸續動工建廠，其中一塊已動工，新廠預計2023年完成；另一塊7400坪土地可望在下半年通過審核容積率，最快今年第4季有機會動工，至於3500坪土地尚有現廠使用，預計明年才能動工。

受到新冠肺炎疫情導致全球智慧型手機需求疲弱影響，大立光第2季合併營收為126.5億元，季減4.27%，由於營收下滑且產品組合較差，單季營業毛利為86.82億元，季減5.88%，單季合併毛利率為68.63%，季減1.17個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為74.79億元，季減4.81%，單季營業淨利率為59.12%，稅前盈餘為69.43億元，稅後盈餘為49.88億元，季減25.77%，單季每股盈餘為37.19元；累計上半年合併營收為258.64億元，年成長8%，營業毛利為179.06億元，年成長11%，合併毛利率為69.23%，營業淨利為153.37億元，年成長12%，營業淨利率為59.3%，稅前盈餘為152.15億元，稅後盈餘為117.08億元，年成長1%，每股盈餘為87.29元。

大立光執行長林恩平在法說會表示，目前看起來整體需求下來，普遍變保守，大部分客戶都有下修，尤其是高階需求掉更多，6月、7月及8月拉貨動能差不多。

(時報資訊)