為了遏止新冠肺炎疫情蔓延，各國皆加緊腳步希望早日研發出對抗新冠肺炎病毒的疫苗。日本厚生勞動省14日表示，上個月在東京、大阪和宮城縣等三地，為了調查新冠肺炎感染史而進行的抗體檢測中，在篩檢呈陽性反應的8人體內發現了「中和抗體」。

根據《讀賣新聞》、《化學工業日報》等媒體綜合報導，厚生勞動省6月初在東京、大阪和宮城縣三地，以8,000人為對象，使用2家企業所開發的檢測工具，將陽性檢體的血清、細胞以及新型冠狀病毒在試管中混合後，研究細胞的防禦力，繼而在8人的檢體中發現並確認具有能有效阻止新冠肺炎病毒感染的「中和抗體」（Neutralizingantibody），後續將持續研究抗體有效時間等問題。

根據報導指出，新冠肺炎病毒呈陽性反應的檢體中，必須在2種工具檢測時，都呈陽性才會被認定具有抗體；而研究所在僅通過一家企業檢測的30個樣本中，也確認未發現「中和抗體」。此外，為保險起見，厚勞省也將8人的樣本送到國立感染症研究所詳細檢驗，也證實所有人的血液中，均具有「中和抗體」能有效阻止新型冠狀病毒破壞人類細胞，這也是日本首度發現可中和冠狀病毒並使人體免疫的抗體。

厚勞省表示，無論是遭誤判的「假陽性」反應，還是不具預防感染的抗體，結合這2種測試結果，都將有助於預測未來有多少人不會受到感染。

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(中時電子報)