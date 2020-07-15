周杰倫和友人到台中某義大利麵餐廳用餐，未料店家竟PO出監視器畫面，證實周杰倫光顧過，讓周杰倫氣到公布店家資訊，更怒斥：「請問用監視器拍照的意思是？」未料卻遭網友痛批是大頭症，對此網紅陳沂則反問：「受害者不能為自己發聲為什麼？」

陳沂表示因為店員PO上臉書炫耀，未料被轉到「爆怨公社」引發軒然大波，也讓周杰倫抱怨店家把監視器當照相機，導致風波繼續鬧大，對此許多網友怒斥周杰倫根本大頭症，對此陳沂認為周杰倫隱私被侵犯，還被店家利用做了免費宣傳，身為一名受害者為何不能為自己發聲？雖然公眾人物得承擔隱私被攤在陽光下，但不代表店家可以利用周杰倫來免費宣傳自己，直言這種行為超級Low。

對此餐廳業者先在臉書發文道歉，接著強調不僅會公開道歉，對於對自身員工教育不週，坦承真的很對不起，而道歉公告PO出後，周杰倫即把原本的限時動態刪除。

(中時電子報)