行政院長蘇貞昌日前表示，南台灣治安不佳，要由警察局長承擔責任，警政署則火速撤換台南市與高雄市警察局長。對此，資深媒體人陳揮文酸說「蘇貞昌非常的威風」，根本是亂搞。

蘇貞昌在警察防疫尖兵表揚大會致詞表示，治安事件不斷，蔡英文總統也感到憂心，因此要求各縣市局長負責，沒想到當天下午，台南、高雄市警察局長就遭撤換。

陳揮文在廣播節目直言「蘇貞昌非常的威風」，頒獎典禮把人家痛罵一頓，耍官威，「說真的他把自己有點當總統在幹」，蔡總統感到憂心，但蔡總統有說要換人嗎？「蔡總統你是塑膠做的？大家是把票投給你，沒有人投給蘇貞昌啊」。

陳揮文也談到侯友宜「攔車」蘇貞昌，侯友宜小跑步去跟他握手報告事情，「我看了實在是哈哈大笑」，蘇貞昌輸給侯友宜30萬票，結果當上院長，侯友宜還得跟他敬禮、參加院會。

話題轉回撤換警察局長一事，陳揮文說，「我不要講蘇貞昌是酷吏，他那根本是亂搞」，要把治安工作弄好，不是把兩個局長換掉，媒體開始就用這個標準，哪個地方有開槍、有命案，局長就下台，看你有幾個局長可以換。

另外，針對蘇貞昌誤擦CC霜，陳揮文也提出質疑，行政院長有司機、機要、隨扈，旁邊的人，包括家人，你抹這樣白白的都不知道嗎？旁邊都沒有人敢講說「院長，臉今天怎麼那麼白」。

(中時電子報)