板橋漢生東路郵局上午8時先開門發號碼牌。（王揚傑攝）

行政院振興三倍券今（15）日第一梯次開始發放，各地郵局清晨時已出現排隊人潮，到場排隊的以長者和家庭主婦居多。上午7時許，新北市板橋區文化路郵局已有20餘人排隊，拔得頭香的林女士說，因為排口罩有排6小時的紀錄，害怕這次又要排很久，所以清晨5時就來排隊，很幸運排第一個。

另在板橋漢生東路郵局上午8時先開門發號碼牌，現場已有近20人等候，也是清晨5時就來排隊的黃先生說，因為年輕人沒時間，自己又沒事，所以來幫家人領，本來也是擔心會很多人，所以提早來排隊，還好人不多。

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