紙本振興三倍券今(15日)開始領取，民眾可至郵局購買領取，支付1000元即可換3000元三倍券。然而，許多人擔憂將會出現大排長龍景象，為鼓勵民眾分散領券，經濟部也推出「晚鳥」優惠方案。對此，國民黨台北市議員羅智強狠酸，「領三倍券不如辦張民進黨證，民進黨下半年的入黨費只要150，這段等待的時間去申請民進黨證，升官發財樣樣來！」

振興三倍券今(15日)正式上路，為鼓勵民眾多選用數位券，以及不要在前3天就到超商通路領實體券，經濟部則是加碼，使用數位券的民眾與18日之後才到超商領紙本券的晚鳥，將可獲得抽獎機會。

然而，羅智強則批，民進黨擔心會塞爆，叫大家別急著領，「我也在此建議，這段等待的時間去申請民進黨證，升官發財樣樣來！」他也認為，「用真鈔1000元換3000塊只能用到年底的券，真笨！」

羅智強進一步分析，民進黨下半年的入黨費只要150，拿到黨證後當監察院長、當黨副秘書長、選輸繼續當高官、從口譯變外派駐美、官派水利會長、約聘雇有職等、開公司拿政府標案，「CP值那麼高，還領什麼3倍券？行政院怕大家擠破頭，就把入黨申請書發一發吧！」

這篇貼文曝光後，不少網友則是留言寫下「以現在來看這張可以用很久，要快可能會漲價，因為會增值」、「顏色對了升官指日可待了」、「目前看來現在台灣最好用的證件，民進黨證說第二名沒有那種證件敢說第一吧！」。

(中時電子報)