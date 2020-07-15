田亮教兒子跳水挺凸肚。(圖／翻攝自東網)

大陸前跳水王子田亮，曾在奧運奪下多項金牌，跳水英姿至今仍令人難忘，退役後轉戰演藝圈和商界，2013年帶著女兒參加真人秀《爸爸去哪兒》爆紅，近日因為疫情關係，他透露都在家享受天倫，他也化身教練教兒子跳水，技術依舊出色，不過卻被網友發現，本來精壯的「鋼條型」身材，竟然也走鐘了，腹肌消失變凸肚，意外引起熱議。

田亮當年不僅跳水成績傲人，外型帥氣俊俏加上有如「鋼條型」的身材，迷倒不少粉絲的心，成為大家心中的跳水王子，近日他分享教兒子跳水影片，跳水的技術依舊出色，不過身材卻失守，原本有8塊腹肌的他，竟挺出凸肚，和過去精壯身形有差別，引起網友熱議。

不過也有人認為，他這樣的肚子不算大，相信只要運動一下，就可以消下去。田亮不僅在世界錦標賽、世大運、甚至是奧運，都有奪下金牌紀錄，退役後還拍過戲劇和電影，甚至創立體育產業發展公司，而他和藝人葉一茜婚後育有一對兒女，兩人都遺傳父母好基因，能動能靜，可說是事業愛情兩得意。

(中時電子報)