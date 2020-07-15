就在週二傳出谷歌(Google)正式宣布將在印度成立印度數位化基金，將在未來5~7年投資印度7500億盧比(約100億美元)之後，一份報告指出，谷歌正在尋求投資信實工業(Reliance Industrie)旗下數位和電信營運商Jio Platforms約40億美元。

該消息主要出自彭博(Bloomberg)，據印媒India Today指出，Jio和谷歌之間的交易可能在數周內決定和正式宣布。如果該交易達成，將是谷歌在美國境外最大的投資。

Jio Platforms為印度主要行動通訊營運商，另外亦提供數位音樂串流和數位電視等服務。Jio目前致力推展印度5G業務以及相關基礎建設的鋪設，在本周一即有高通正式宣布將投資該公司1億美元，取得該公司0.15%股份，協助其5G建設。

印度近日大舉禁止中國的App應用程式，谷歌動向備受矚目。另外Jio在過去數月已成為熱門投資標的，吸引國際科技公司特別是應用程式大咖的關注，臉書(Facebook)在數周前稍早宣布投資Jio約57億美元，取得該公司約9.9~19%股份，臉書的交易著眼於試圖連結Jio網路和臉書App，將平台轉化為電子商務業務。

如果谷歌和Jio的交易成真，谷歌似乎想利用Jio的網路，推廣例如谷歌支付，以及在地區性零售商店推動數位化發展，谷歌也可能與Jio的平台相結合，創造類似中國微信的數位零售體系。

(時報資訊)