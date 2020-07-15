7月台指期今日開盤上漲117點，為12035點，金融期及電子期齊開高。

永豐期貨表示，台指期周二下跌16點至12188點。價差方面，台指期逆價差擴至-21.01點，電子期逆價差擴至-1.08點，金融期轉為逆價差-0.31點。

現貨部分，三大法人賣超34.79億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1782口至11706口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2393口至31606口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2653口至-8143口。

永豐期貨表示，台股受美國疫情加劇影響，昨天低盤開出，多呈高檔震盪整理，其中生技族群獲利了結賣壓沉重，加權指數終場收12209.01點，守住12200關卡。

近期美國將陸續公布公司財報，但疫情仍不見好轉，不確定因素高，加上部分個股正乖離過高，個股將回歸基本面和營運展望，台積電本周四的法說會圍觀察重點，台股有機會維持相對強勢並有機會持續創高。

(時報資訊)