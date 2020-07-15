振興3倍券商機開跑，特力(2908)集團集合旗下實體三大居家零售通路，推出限量超值居家生活優惠方案，全力搶攻振興商機，隨著各國陸續解封，以及台灣零售事業受惠振興3倍券商機，可望推升公司業績成長。

首批振興3倍券自今天起領取，百貨通路火力全開搶攻商機，特力表示，集團旗下零售通路近來發現民眾詢問度爆增，六大居家消費新趨勢明顯湧現，因此特力集團推出重磅振興居家生活優惠方案，幫助民眾打造居家新生活。

特力集團集合旗下實體三大居家零售通路，推出限量超值居家生活優惠方案，7月15日到7月31日凡特力愛家卡APP會員，至全台特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市單筆實付3,000元，可兌換NT$3,600元的特力集團購物電子券，現賺600元，還可再獲贈總價值逾25,000元的商品折扣電子券，享受指定品類滿額現折優惠，內容遍及居家必備商品及裝修服務。

特力集團6月合併營收為38.72億元，較去年同月增加23.7%，其中6月貿易營收為22億元，占整體營收比重57%；6月零售營收為13.9億元，占整體營收比重36%；累計前6月合併營收為199.67億元，年成長3.92%。

特力表示，隨著各國陸續解禁，貿易供應鏈運作可望更加順暢，特力將持續密切關注各國疫情之發展，即時因應且提供海外客戶專業的服務，以滿足所有客戶多元的需求，台灣零售事業亦可望隨振興3倍券及中秋節活動檔期推出，帶動業績穩定成長。

(時報資訊)