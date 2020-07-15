80年代一線玉女偶像堀智榮美，人生多舛，當紅時期曾引退，感情部分也三度離婚，然她始終沒放棄歌手身分，沒想到2019年堀智榮美確診罹患口腔癌，且已到第4期，而她為保命切除了60%舌頭，但不到3個月又發現罹患食道癌，接連打擊讓人看了不忍。

堀智榮美發現罹患口腔癌4期後，因女兒的鼓勵決定積極接受治療，而她在開刀前夕，登上中居正廣的《中居大師說》節目，勇敢解釋了自己的病情，並且因為擔心術後影響說話甚至之後無法唱歌，在節目上演唱了代表作，之後接受手術，切除6成的舌頭組織以及頸部淋巴結，並以自體大腿組織進行了舌頭再造術，沒想到3個月後又發現罹患食道癌，她仍堅強治療，於2020年重返演藝圈。

堀智榮美曾接受採訪，坦言在發現罹患口腔癌時，原本不想接受治療，已做了迎接死亡的準備，是女兒捨不得，哀求她不要放棄，她才有了勇氣對抗癌症，而開始抗癌路後，堀智榮美雖暫別演藝圈但仍透過部落格分享生活，同年10月她發表新書分享抗癌歷程，也是她術後第一次露面，之後透過部落格可發現她健康漸漸好轉，已可以出門旅遊、聚餐吃美食，還用心照顧著兩隻愛犬，疫情期間更溫暖呼籲粉絲要好好保重身體，精神跟身體方面，已好轉了大半。

(中時電子報)