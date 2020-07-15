全球視訊會議解決方案大廠圓展科技（3669）宣布旗下五款 USB 雲端會議攝影機獲得國際通訊軟體領導品牌 ZOOM 的官方硬體認證。對於此次的合作，圓展表示，圓展和 ZOOM 都期望人們能透過優質的溝通交流，讓世界變得更美好。

新冠肺炎讓遠端溝通成為顯學，也促成了國際通訊軟體領導品牌 ZOOM的崛起，如何搭配 ZOOM 的音效、視訊及內容分享功能，輕鬆連線與遠端同步協作，成為視訊會議解決方案廠家開拓市場的利器。

基於共榮的想法，圓展特別向 ZOOM申請官方硬體認證，圓展指出，在取得 ZOOM 官方硬體認證前，產品須經過嚴格的實驗室測試，檢驗音效和視訊品質，確保產品能與 ZOOM 完美整合，對於圓展來說，獲得 ZOOM 的硬體認證也算是一項卓越的成就。

圓展指出，此次通過認證的圓展攝影機共計有五款，可以為 ZOOM 的使用者提供了各種會議空間的多種選擇。其中AVer CAM520 Pro 和 AVer VC520 Pro 搭配 ZOOM 視訊平台，可為中型到大型會議室提供方便有效率的會議體驗。兩款解決方案都配備18 倍總變焦鏡頭，提供流暢的平移、傾斜及縮放（PTZ）攝影機運鏡效果。搭載 SmartFrame 智能自動對焦框選功能，免去手動設定FOV的麻煩；一鍵按下輕鬆設定最佳拍攝視野，晚到的與會者陸續抵達，也能自動調整會議畫面。此外，VC系統的喇叭揚聲器更可透過額外串接喇叭揚聲器，滿足大型會議室需求。

AVer CAM540 也為中大型會議室提供 SmartFrame 智能自動對焦框選功效，以及超靜音的PTZ機械設計。AVer VB342+視訊 Soundbar 為超小型會議空間（Huddle Room）提供合適的影音解決方案；具備優質的音效，確保與會者的聲音都被清楚地聽 到，搭配 SmartSpeaker 發言人追蹤功能，輕鬆自動追蹤、切換發言人畫面。手掌大小的AVer CAM340+也非常適合超小型會議空間和居家工作環境，具備120° FOV 和4K影像品質，不論在任何環境開會，都能呈現專業度。

(工商 )