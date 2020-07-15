美股四大指數反彈，台股15日開盤多頭氣勢如虹，在外資喊買目標價上看500元之下，台積電早盤（2330）攻上370元，再創歷史新高，帶動加權指數大漲百點，一鼓作氣衝上12,300點關卡，續創30年新高。

美國聯準會理事Lael Brainard呼籲央行持續大規模收購資產、協助經濟度過新冠肺炎帶來的「不確定濃霧」，消息傳來激勵美國四大指數14日跳漲。

道瓊工業平均指數7月14日上漲2.13％（556.79點）、收26,642.59點，創6月10日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.94％（97.73點）、收10,488.58點。費城半導體指數上漲1.75％（35.65點）、收2,069.79點。

元富投顧指出，美股大漲小回，台股盤堅格局。從籌碼面來看。外資中期站在買方，內資強勢股輪動操作。

進入美國第二季超級財報周，一般預期第二季財報普遍不理想，因此漲多獲利回吐賣壓會不會影響到美股走勢，進一步也干擾台股短線的震盪格局，目前大盤10日均線提高到12,000點，月線則在11,800點，只要美股不出現連續性大跌，利用拉回仍是汰弱擇強，偏多操作，多頭格局未變。

(工商 )