夏日營養水果霸主來啦

炎炎夏日什麼都吃不下，再忙碌也別忘補充營養！不用當冤大頭花大錢吃保健品，別忘了「水果」也是你的好夥伴！選擇當季的水果美味又健康，不管是拌沙拉、配優格，或是打成果汁都超對味，吃對讓你營養滿滿，補充爆量的維生素Ｃ，還能趁機在夏天美白一波呢～

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，十大網友最愛的夏季水果，跟著網友吃富含高營養密度、高膳食纖維、高維生素C、低熱量的「奇異果」，從裡到外都保養才是王道！No.1 奇異果

夏天吃什麼水果兼顧健康、美味又能體內保養？網友熱議第一名就是人稱「營養小金礦」的奇異果，因為有著三高一低：高營養密度、高膳食纖維、高維生素C及低熱量的特性。含有維生素E、多酚類等抗氧化物及礦物質鉀鈣鎂，小小一顆根本就是營養究極濃縮體，要省時又享受酸甜健康滋味，就選奇異果對半切，直接湯匙挖了開吃！

加上富有滿滿的維生素C，調節免疫力、保持心情愉悅、兼具皮膚美白的保養益處，又因熱量低營養密度超高、膳食纖維多能保健腸道，增加飽足感，運動前配豆漿打成果汁，或是當下午茶都很適合。Juicy又清爽的口感，是許多網友們夏日水果美味健康推薦選擇，紛紛留言表示「吃奇異果心情好」、「酸甜很開胃」、「當點心超美味還能放肆享健康」、「皮膚有變好」。

No.2葡萄

每年6到8月以及10到12月都是葡萄的盛產季節，擁有多元營養素，除了維生素B1、B2、C、P、跟鈣、鉀、磷、鐵等礦物質外，不同顏色的葡萄也有不同的功效，像是綠葡萄就有更多的β-胡蘿蔔素跟維生素A，適合眼睛保養，而深色葡萄能夠抗氧化，共同點是都有大量果糖跟葡萄糖，能夠幫助人體補充體力、消除疲勞。

No.3芭樂

8~12月盛產的芭樂，有維生素C，高纖維質、鉀含量高、熱量低等特質，吃了有飽足感，不僅常被網友在減肥期食用，其中鉀又能協助排除身體多餘的鈉，能夠調節血壓跟膽固醇，因此吃了還有預防心血疾病的效果，屬性溫和的芭樂，對喉嚨不適的咳嗽，也有緩解效用，內有維生素A也能鞏固視力。

No.4椰子

想到夏天就會想到陽光、沙灘、比基尼，當然少不了最chill的水果椰子啦！清甜的椰子汁不僅生津止渴，裡面的鉀、鈣、鎂、鈉和蛋白質等營養，能夠降血壓，補充水分跟電解質，儼然是水果界的「天然運動飲料」，而滑脆的椰子肉讓人一口接一口，裡面的天然椰子油跟纖維質，對減重有益，種種優點讓椰子有「生命之樹」的美名。

No.5芒果

說到夏天最多人的聯想到的應該是芒果，當季的芒果香甜又多汁，不管是拿來搭冰品，還是手搖飲料都是人氣超夯！

其中芒果有維生素A、B1、B2、C、磷、鈣、鐵、鉀、胡蘿蔔素等營養，維生素A更高達38％，對粘膜跟眼睛都有好處，可改善乾眼症，強化免疫系統，但含糖量高，糖尿病跟喉嚨不舒服以及皮膚病的人，不太適合吃多。

No.6西瓜

水分多的西瓜，想必是不少人夏日水果的最愛，西瓜多汁消暑有利尿的功效，還能夠避免因為高溫曝曬的陽暑現象，富含番茄紅素，對心血管也有許多好處，能夠降低膽固醇，此外根據網站《健康2.0》指出，西瓜中的「瓜氨酸」能夠促進血管打得更開，有改善男性性功能作用，因此西瓜還有「天然威而鋼」的稱號，不過熱量糖分高，也不能一開心就吃太多。

No.7鳳梨

果肉結實又有口感的鳳梨，是許多人在夏天裡的最愛，不管是果汁還是冰品都是夏日熱門選擇，其中有許多維生素B1、檸檬酸，能夠幫助減輕疲勞感，也能預防心臟病和關節疼痛，裡面的非水溶性纖維也能促進腸胃，此外鳳梨發酵後產生的酵素，也常常在保健食品中看到，對於呼吸道疾病如：鼻竇炎、氣喘也有功效。

No.8荔枝

甜滋滋的荔枝，從冰箱裡拿出來，撥開外殼享受清涼好滋味，是夏天裡的一大享受，荔枝有許多維生素B、維生素Ｃ、蛋白質跟鈣，能夠增強免疫力跟美容效果，幫助新陳代謝，對大腦組織細胞也有益處，能減緩失眠跟健忘。不過荔枝屬於燥熱水果，吃多會上火，且熱量跟甜度高，雖然能補充能量，但適量就好，不然很可能不小心發胖呀～

No.9火龍果

紅的火龍果多汁，白的火龍果清甜，不管是哪一種，都受到許多網友的喜愛，因為富含青花素，能夠預防心血管疾病跟腦中風，抗衰老跟癡呆，內有許多水溶性纖維跟裡面的小黑籽，不但有不飽和脂肪酸，也能刺激腸胃蠕動、潤腸，且熱量低不會過甜，深受許多怕甜的網友喜愛，鉀含高還能助消水腫，不過火龍果屬性偏涼，吃太多可能會拉肚子。

No.10百香果

酸酸甜甜的百香果，是夏天裡面非常受歡迎的水果之一，不管是在手搖飲料，還是冰品、果汁裡面都可以看見它的蹤跡，獨特的香氣讓人很難忽略它的存在感，又因為維生素Ａ、類黃酮等營養，有抗氧化跟消炎的作用，且百香果籽有需多膳食纖維，對腸胃消化也很好，加入檸檬水一起作成檸檬百香果汁，也是非常適合夏天的水果之一。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月21日至2020年06月19日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『夏日營養水果』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)