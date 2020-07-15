立法院最新畫面

立法院臨時會本週處理監察院人事案，今(15日)舉行「監察院長、監察委員人事同意權案」審查。然而，昨(14日)藍綠甲級動員爆發肢體衝突後，因國民黨立委占據主席台，並推倒發言台，監察院長被提名人陳菊無法在表定時間上台接受詢問，後來她在民進黨立委及警方保護下，離開立法院。

(中時電子報)