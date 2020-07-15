新冠肺炎疫苗傳捷報！美國生物科技公司Moderna進行疫苗初期測試，結果所有受測者體內皆產生抗體，激勵該公司股價盤後飆漲17%。消息傳出後也帶動美股期指跳漲，截至台北時間15日09:17，道瓊期大漲280點，漲幅逾1%，標普期上揚0.8%。

外媒報導，根據周二發表在新英格蘭醫學雜誌上的結果，接種疫苗的45名受測者皆出現預期的免疫反應，比Moderna在今年5月發布的初步數據人數更多，結果令人振奮。不過，試驗結果也顯示，部分受測者出現嚴重的副作用，該疫苗預計於本月27日進入更大規模的晚期試驗，對3萬人展開注射和研究。

雖然刺激人體產生中和抗體並不能證明疫苗有效，但這被視為早期測試中的重要進展。這項結果提高了疫苗可以盡快問世的希望。

Moderna周二股價終場大漲4.5%，收在75.04美元，目前市值已經較年初翻漲3倍以上，盤後更一度飆漲17%。

美國政府方面也傳出好消息，川普內閣資深官員13日在電話會議向媒體表示，疫苗生產工作已經開始進行，與政府合作的製藥廠預計在夏季結束之前，開始生產疫苗，美國的目標是在2021年初之前製造3億劑疫苗。

(中時電子報)