中美貿易戰之際，機艦屢現身台灣週遭較勁，美國以香港國安法制裁香港，大陸則因美對台軍售而制裁美軍火商。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書發文「為什麼要甩鍋給中國？」直指美國要找代罪羔羊而挑中大陸，並預言美國一旦扼制不了大陸，就會讓台獨登場，引爆台海戰火。

蔡正元說，美國為什麼要甩鍋給中國？原因很簡單，美國內部出了無法解決的問題，須要找個外國來當代罪羔羊，要不然美國領導精英無法向美國中下層民眾交代。

他說，中國目前的狀況又很適合讓美國甩鍋，自金融海嘯和量化寬鬆後，僅管美國股市十年來節節上升，但美國中產階級人數每年減少1％，白人的美國夢破碎了，引爆美國社會的反智傳統，這是川普崛起的背景。美國已掉入皮克提所預言的「世襲資本主義的陷阱」，現有美國的政治和社會機制都無法跳脫這個陷阱，「富者恆富、窮者恆窮」已成常態。

蔡正元表示，反觀目前全世界只有中國中產階級人數比例快速增加，貧窮人數在近十年來以驚人的速度在減少。對美國來講，中國體制是無法理解的異類，不拿來甩鍋要拿誰？因為美國人早已深信，只有美國的體制才是上帝的方案，中國的體制竟然發揮更好的效果，一定是中國體制走了偷雞摸狗的歪路，偷竊了美國的訂單、工作機會和科技，否則怎麼可能有這種成果？川普自然對中國打起貿易戰。

他說，問題是這必然傷人三十、自傷七十。美國無法全國一盤棋調度資源，貿易戰反使美國底層人民受傷更重，加重了貧富階級和種族問題，使社會結構更加脆弱，中下層人民更無法呼吸，貿易戰和科技戰越打，中美兩國就越深陷「修昔底德陷阱」。

他指出，美國眼中的中國只能是個扈從國家，豈可平起平坐；沒料到突然來了新冠肺炎，美國正得意的想嘲弄東亞病夫，看著中國倒在瘟疫中，又沒料到美國反成病夫，中國卻從瘟疫中昂然站起來，不甩鍋給中國，如何向美國人民解釋美國制度失敗和領導無能？

蔡正元強調，在美國眼中，中國要韜光養晦，就不能有5G華為、不能有北斗衛星、不能有航空母艦、不能有一帶一路、不能有中國製造2025、不能有國營事業、不能有民族復興夢想，還要允許港獨、疆獨、藏獨造反。若這些招式還扼制不了中國，美國就擺好陣式讓台獨出場，承認台獨並設好戰局，引爆台海戰火，以台灣毀滅作為代價，徹底消滅中國戰力和實力，讓中國永遠淪為落後國家。

蔡正元認為，這是反智傳統的美國夢，這樣美國雖然也會大幅衰退，但和被迫再度落後的中國相比，至少美國可以顯得再次偉大。

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(中時 )