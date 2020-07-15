美國高齡87歲最高法院大法官露絲·拜德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）被送醫治療，疑似感染COVID-19新冠肺炎。
據美聯社報導，最高法院大法官金斯伯格當地時間周一（7月13日）晚間發現發燒等症狀被送至華盛頓一間醫院。隔日，大法官被送至巴爾的摩的約翰霍普金斯大學醫院接受治療，清理了去年8月放置的膽管支架。
美國最高法院聲明稱，金斯伯格大法官正在醫院休息，等待接受抗體治療。
金斯伯格1993年被柯林頓總統任命為最高法院大法官。
(中時電子報)
美國高齡87歲最高法院大法官露絲·拜德·金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）被送醫治療，疑似感染COVID-19新冠肺炎。
據美聯社報導，最高法院大法官金斯伯格當地時間周一（7月13日）晚間發現發燒等症狀被送至華盛頓一間醫院。隔日，大法官被送至巴爾的摩的約翰霍普金斯大學醫院接受治療，清理了去年8月放置的膽管支架。
美國最高法院聲明稱，金斯伯格大法官正在醫院休息，等待接受抗體治療。
金斯伯格1993年被柯林頓總統任命為最高法院大法官。
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