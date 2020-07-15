台積電ADR再創新高價，台積電(2330)今日股價開高2.5元為366元再創新高，最高攻上370元新高價，市值9.59兆元也再創歷史新高。

台積電ADR週二收66.96美元，上漲1.89美元或2.9%，折合台幣每股約396.33元。台積電周二續漲到新高363.5元，外資轉賣超台積電2445張，中止先前連續10個交易日買超累計11萬6559張。

外資在台積電明(16)日下午法說會前，調升目標價的動作不斷，繼美系外資高喊目標價415元後，一家亞系外資看好其他客戶可填補華為產能，預期台積公司先進製程將滿載到明年上半年，並上修三年內的營運成長目標，將台積電投資評等調升為強力買進，目標價上調至500元。

台積電日前公布6月營收為1208.78億元，月增28.8%，刷新單月業績歷史新高；第2季營收3106.99億元，達成原訂3030億元到3120億元目標，較第1季微增0.03%。

法人預期，在5G與高效能運算需求持續強勁下，台積電7奈米訂單滿載，5奈米出貨也將放量，下半年業績將持續逐季穩增，全年營收可達成台積電原訂的成長14%到19%目標，並續創歷史新高。台積電下半年營運優於原本預期，外資自6月一開始即反手買超，累計外資自6月1日以來合計買超台積電仍逾28.8萬張。

(時報資訊)