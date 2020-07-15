隨著地球暖化，冰川漸漸融化，一些藏在冰川裡的秘密展現在人們面前。法國波松（Bossons Glacier）冰川融化，一間咖啡廳老闆找到一份1966年的舊報紙，上面寫著甘地夫人當選為印度總理，根據推測這份報紙，應該是54年前印度航空(Air India)失事飛機遺落下來的。

據《CNN》報導，咖啡廳老闆莫丹（Timothée Mottin）在滑雪勝地夏慕尼（Chamonix）附近經營咖啡廳，他經常在冰川附近找到遺失物。近日他在法國東南部的波松冰川發現了12份報紙，可追溯到1966年1月20日；莫丹透露，報紙雖然有些破損，但狀況狀態是好的，還能閱讀它，目前他將報紙展示在咖啡廳內和遊客分享。

1966年1月24日印度航空波音707在歐洲最大冰川波松、阿爾卑斯山的白朗峰（Mont Blanc）墜機，機上造成117人死亡，機上可能提供了印度報紙《國家先驅報》給乘客閱讀，上面記載甘地夫人當選為印度首位女總理。

在當地附近發生過多起的墜機事件；1950年一架印度飛機馬拉巴爾公主（Malabar Princess）在波松冰川墜毀，機上48人全部罹難。最引人注目的是在2013年時，一位登山客在山上發現標記「印度製造」的金屬盒，裡頭擺放了祖母綠、藍寶石和紅寶石，但目前尚不清楚是哪架失事飛機的遺失物。

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(中時電子報)