《香港國安法》生效後，美國國會火速通過《香港自治法案》。美國總統川普在華盛頓時間14日下午於白記召開記者會，宣布已經正式簽署《香港自治法案》，同時簽署行政命令，確立終止美國對港的特殊待遇地位，香港將獲得與大陸相等的待遇。

川普表示，「香港已不再是香港了，不能再和自由市場競爭」。川普強調，香港將獲得與大陸相同待遇，無特權、也無特殊經濟地位，亦不允許從美國出口敏感技術到香港，包括取消香港獨立關稅區。

同日，英國首相強森（Boris Johnson）主持國家安全委員會（NSC）會議，討論使用華為5G設備問題。數位、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）14日宣布，由於安全考量，政府將下令各通訊公司在2027年之前移除英國5G網絡內的所有華為裝備。此外所有通訊商自今年12月31日起不得再購買華為的5G裝備。

英國政府曾在1月同意讓華為有限的參與英國未來的5G網絡建設，但美國鎖定華為供應鏈推出新制裁，促使英國政府態度大轉彎。

(中時 )