現場直擊》新北市三峽區今(15日)晨發生一起機車騎士追撞警車的事故，共造成1死3傷。（影／新北分局提供）

新北市三峽區於今(15日)晨1時發生一起無照少年騎車追撞警車的案件。警方接獲報案有青少年飆車，即派警網前往查，但警車竟意外被一輛闖紅燈的機車攔腰撞上，機車騎士送醫後傷重不治，後座乘客則送醫急救中，根據調查，2名機車乘客均是少年，且都沒有駕照，遭追撞的警車上的2名員警均遭玻璃割傷，送醫後無大礙。

根據監視器畫面清晰可見，2名機車騎士闖紅燈高速，急速從警車的側面大力撞擊後，現場立刻碎片四濺，撞擊當下機車速度之快，2位少年猶如忍者手裡劍般，四肢張開朝空中射出，連續翻滾了兩圈後直接墜地，空中還伴隨著被撞毀的機車碎片飛揚，警車也隨後失控撞向路邊，現場令人怵目驚心。

三峽分局清晨時，接獲民眾報案，在民權街與弘園街這附近有民眾在飆車，便派員警出來巡邏，未料車子才剛到路口，就遭少年騎車撞上，撞擊力道猛烈，機車車殼散落一地，滿目瘡痍。

警車遭撞後失控衝撞至對面，撞到路邊的小籠包攤車，導致瓦斯管線外洩，員警趕緊倒車，直到撞到後面的剉冰攤位才停下。

救護人員到場後，立刻將2名少年也立刻被送往醫院，但陳姓少年由於傷勢太過嚴重，經搶救後仍宣告不治，另一名蘇姓少年則是手部骨折、多處挫傷，目前仍在治療中。

2名員警則是遭玻璃割傷，1名員警臉部遭劃傷、1名員警手指遭玻璃割傷，送醫後都無生命危險。

三峽分局表示，事發當時本來就有青春專案的勤務要去附近巡邏，加上接獲民眾報案有民眾在飆車，便立刻派員到場，但與死者是否為同一群人仍須再調查，目前家屬對此無表示意見，警方將進一步調查，釐清肇事責任歸屬。

警方表示，經調查後排除雙方駕駛酒駕，但騎車的陳姓少年未成年且無駕照，調閱監視器後發現機車騎士闖紅燈，大力的撞上還閃著警示燈的警車左側，一共造成1死3人輕重傷，機車騎士送醫後傷重不治，其餘傷者送醫後並無大礙。至於此次車禍肇因與責任歸屬將待釐清。

(中時電子報)