三倍券紙本領取正式上路，農委會砸12.5億推出的農遊券卻出現滯銷，第一波登記原本要發出250萬張，最後只有165萬人申請，農委會表示，第一天登記有1百萬人，可能遇到周未假期，才有點冷下去。農委會盼民眾保握第二波，希望把剩下的335萬張都發出去。

農委會去年曾推出紙本的秋冬農遊券，很快就被索取一空，今年推出價值250元的農遊券爆冷門，出乎農委會的預期。《聯合報》報導，農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳分析，農遊券只有電子票券，必須上網登記抽籤，不像文化部發放的藝FUN券，還可領取紙本券，對於長輩來說操作相對不易。再加上農遊券規定只能用在休閒農場、農漁特產展售中心，還必須「跨鄉鎮」消費，這也使得領取誘因不足。

根據農委會統計，農遊券第一階段擬發出250萬張，但在7月13日截止只有165萬人申請，人數不足的情況下，不用抽籤就可人人有獎。 農委會表示，第一階段剩餘的85萬張名額，將併入第二階段登記抽籤，等於有335萬可登記。第二階段申請將於7月18日截止，請民眾請保握時間登記。

關於農遊券的登記資格和使用範圍，農委會表示，凡持有身等分證國民或擁有居留證的非本國籍配偶，都有資格上網登記抽籤領取電子版農遊券。申請到的「農遊券」可至全台休閒農業獎勵旅遊合作業者消費，並參與各項農業體驗活動、購買農漁特產品或伴手等。

(中時電子報)