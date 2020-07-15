免責聲明：本文只提供研究成果，僅供讀者學習參考，不構成買賣建議，投資有賺有賠，請讀者獨立思考後再做投資，盈虧自行負責。

在介紹台股規模最大的債券 ETF －中信高評級公司債(證券代號：00772B)，以前，我們再次複習債券的基本概念。這些概念將有助於投資人根據自己的風險屬性，選擇合適的債券 ETF 產品。

挑選債券

投資人在挑選債券的時候，必須先留意幾件事情。

1. 了解債券發行人

由政府發行的叫做「政府公債」、「主權債」，像是美國發行的美國公債，新興市場的主權債。根據不同國家的經濟狀況，又可以分為「已開發國家債券」或是「新興國家債券」

由公司發行的叫做「公司債券」或是稱作為「企業債」

由銀行發行的叫做「金融債」

一般來說政府發行的債券利率較低，公司發行的債券利率較高。再根據不同的信用評級，也有不同的債券利率。

2. 了解信用評等

債券分為投資等級債，以及高收益債或稱為非投資等級債。

以標準普爾及惠譽的信用評等來說，AAA、AA、A、BBB 等四個等級為投資等級，其中每個等級又進一步細分為 +/- 等級，例如 AA+、AA、AA-，再往下 BB、B、CCC、CC、C 級則為非投資等級。

而穆迪投資服務公司的信用評等，其等級 Aaa、Aa、A、Baa 級以上為投資等級，Aa 等級以下又可進一步細分 1、2、3 個等級，如：Aa1、Aa2、Aa3，再往下 Ba、B、Caa、Ca、C 級則屬於非投資等級。

債券發行者的信評等級越高，債券的違約風險就越小。可以想像你想要借錢給有信用的人，還是信用差的人。投資等級債的債券利率較低，而非投資等級債要承擔的風險較高，故利率較高。

3. 了解發行天期

一般銀行定存，不同的定存期間，有著不同的利率。同樣地，債券發行人發行債券，也會訂定債券有不同的到期天期，一般來說，短天期為 1-5 年內，中天期為 5-10 年，長天期為 10 年以上。發行天期越長的債券風險較高，所以利率通常也會比較高。

中信高評級公司債(證券代號：00772B)

中信高評級公司債 ETF（00772B）(以下簡稱中信公司債)目前是台灣規模第一大債券ETF，規模高達 749.05 億元。這檔債券於 2019/01/19 掛牌，其追蹤的指數為「彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數」，從這個指數來看，「公司債」表示這檔債券 ETF 的債券發行人為公司，其投資評等為「高評級」，根據資料其成份債評級需至少為 A- 或 A3。而發行天期為 10 年期以上，可以算是長天期債券，平均存續期間為 15.56 年。

圖文/睡美人授權提供

這檔 ETF 目前平均殖利率為 2.9%，經理費加保管費(為了方便描述簡稱經保費)加總起來費用率為 0.28%，而市場上同類型的債券基金產品投資成本大多要 1% 以上。另外，再對比目前台股市場發行同類型的公司債 ETF 費用率，中信高評級公司債的經保費也相對較低。若與美國最大投資等級公司債券 ETF (美股代號 LQD，全名為 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF)比較，其總費用率為 0.15%。雖然費用相對便宜，但是要投資美國債券 ETF 需要使用複委託，有報價不即時，以及買進賣出手續費高昂的問題，另外更有稅務的問題需處理，這些都是投資人要納入考量的部分。

台股市場唯二檔月配息債券

中信公司債也是目前台股市場「唯二」檔月配息債券ETF的其中一檔，另外一檔則是中信優先金融債（00773B），老師曾經在這篇文章中介紹過《做股債配置抗跌，教你挑選台股債券 ETF》。月配息的好處是對於現金流需求較大的投資人，每個月都有固定的現金進帳。

不過這邊特別提醒大家，月配息對於小資族來說，要特別去注意每月派息時會產生 10 元的匯款手續費，長期下來也是一筆說多不多、說少不少的費用。因此特別教大家一個小撇步，可以避開這個這筆費用。舉例來說，中信公司債的保管銀行為永豐銀行，中信優先金融債（00773B）的保管銀行為華南銀行，若投資人持有該行帳戶，就可向中信投信申請變更，將配息款匯入相對應的保管銀行，即可省下領取配息時產生的匯費。

債券成分股

中信高評級公司債 ETF 的特色還有產業分散性佳，從下圖來看，成分債的產業包含非循環性消費、科技、通訊、金融、能源等等，避免押注在單一產業，導致承擔的風險較高。

前十大發行人都是我們耳熟能詳的美國企業，例如微軟、蘋果、亞馬遜、Walmart 超市等等，投資人將資金借給這些企業，自然也可以比較放心。如下圖：

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美國聯準會購債計畫

聯準會5月中啟動購買債券ETF，6/15 更宣布啟動購買個別公司債，如果投資人想要投資相關債券，了解受惠的族群，下圖為中信投信提供的資料，一共列出旗下三檔 ETF (中信高評級公司債、中信投資級公司債、中信全球電信債)的成分股，其中打勾的部分為聯準會購買的個別公司債券有交集的部分，其中以中信高評級公司債的持有債券交集最多。而根據資料，目前聯準會針對「初級及次級市場信用機制」的目標購債金額為 7500 億元，而截至 6/24 實際購債金額只達 406.2 億，也就是說購債進度只有 5.4%，投資人不妨可以透過投資相關債券 ETF 提前卡位佈局。

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※本文由PressPlay專欄作家睡美人授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)