全國各縣市政府、商圈磨拳擦掌準備搶振興三倍券商機，不斷爭取擴大加值機會，深耕台中十餘年的日曜天地OUTLET，瞄準振興券將帶來的報復性消費，率先推出超狂振興加碼活動，讓三倍券價值不只3倍，一口氣放大到5倍、10倍，最高100倍！讓消費者可在OUTLET用200元振興券直接買到價值2萬元以上的商品，直接現省上萬元。
7月15日起至8月31日憑振興券至日曜天地OUTLET各櫃「振興券優惠專區」消費，就能以獨家優惠價，買到價值3倍、5倍、10倍的限定商品，還能獲得一張抽獎券，中獎者可以200元振興券買到價值2萬元以上的精品名牌包！
另，業者集結COACH、MICHAEL KORS、agnes b.等品牌，匯聚超過10件以上商品，包括COACH經典托特包，原價24980元、GUCCI男款經典皮革背包，原價25800元、Samsonite 28吋＋20吋行李箱，原價21600元等好禮，讓消費者憑振興券消費即可參加抽獎，中獎者即可以200元振興券(限紙本)購入放大百倍的精品名牌包。
(中時 )
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