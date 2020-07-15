宜蘭郵局開設4個專用窗口負責處理民眾領購三倍券作業。（胡健森攝）

順利領到三倍券的林義凱同學開心地展示手中的「戰利品」。（胡健森攝）

「三倍券」今（15）日開始發放並流通使用，宜蘭郵局清晨5點不到，就有民眾在門口等候，郵局也開設4個三倍券的專用窗口，同時視需要再加開窗口，現場秩序良好，但仍有民眾抱怨嫌麻煩，政府還不如直接發現金。

郵局8點半才開門，但宜蘭郵局今天上午8點出頭，門口就已經有上百人在等候，郵局人員也早有準備，依序發給要領購三倍券的號碼牌，領到1號的是一名婦人，但一聽到是記者要訪問，趕緊直搖手，甚至將安全帽戴起來，就怕被記者拍到臉孔。

領到2、3號的是剛從高中畢業的林姓、劉姓兩位男同學，他們笑說可能剛放暑假，興奮到睡不著覺，乾脆相約一大早出門吃早餐，然後到郵局排隊等領三倍券，領到之後打算一起去買衣服。

宜蘭郵局經理周昆法表示，為了配合民眾領取三倍券作業，郵局開設4個專用窗口，同時視情況做調整，如果領取三倍券人數太多，將會立即再加開窗口，至於其他支局則是加派人手因應，「絕對讓民眾能夠領到三倍券」。

即使郵局以加派人力、加設窗口因應，但仍有民眾感到不耐煩，認為三倍券的領購作業太麻煩也太花時間，還不如直接發現金最實在也最方便。

另外有小吃店業者表示，如果有人三倍券到店內消費還是會收，至於要不要找零，業者直言「還沒有想到那個問題」。

(中時 )