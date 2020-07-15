北市動物園大貓熊圓仔的妹妹6月底呱呱落地，目前已經開始出現黑眼圈、耳朵、小背心等色斑特徵。台北市長柯文哲昨天貼出「圓仔妹」的照片，並提及保育員說「圓仔妹」每天都睡到自然醒。柯幽默反問「可是她的黑眼圈怎麼愈來愈重？誰能告訴我是為什麼？」逗樂許多網友。

大貓熊「圓圓」6月28日時，經過5個小時辛苦的生產過程，終於在下午1:53順利產下可愛的女貓熊寶寶，也讓貓熊「圓仔」升格當姊姊。

柯文哲昨天在臉書表示，貓熊寶寶圓仔妹出生已經15天了，在保育員悉心照顧下，吃得飽睡得好，半個月來，從一坨肉肉的粉紅色，到現在愈來愈有貓熊樣。柯提及，動物園的保育員說，圓仔妹很怕熱，每天都睡到自然醒。柯則幽默反問「可是她的黑眼圈怎麼愈來愈重？誰能告訴我是為什麼？」

網友則紛紛被這句話逗樂，並表示「那可是最自然最美麗的煙燻妝」、「人家是自帶下眼影啦，她是網美耶」、「沒擦眼霜」、「這是成長的痕跡啊，你看我們不也是年紀越大，黑眼圈越重」、「貓熊應該是唯一睡飽還有黑眼圈的動物，而且黑眼圈這麼嚴重人們還覺得可愛」、「期待圓仔妹亮相」、「雙手投降的姿勢好萌」、「嬰兒的皮膚好粉嫩；一點皺紋都沒有；真是羨慕但是這種天氣之下；還是要注意防曬喔；黑眼圈才不會更深！太可愛了」。

(中時電子報)