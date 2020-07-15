台灣高檢署昨天起訴一件共諜案，天道盟份子林韋志因涉暴力案件遭到黑白兩道追緝而潛逃大陸，缺經濟來源被大陸國安人員吸收而「由黑轉紅」，專找承包軍方土木工程的包商刺探我方情報人員名單，但林因下線刺探失敗而曝光，無利用價值遭到大陸棄用，今年5月返台在機場遭檢調緝捕歸案。檢方依違反《國家情報工作法》、貪汙及刑法刺探國防秘密未遂罪起訴。

檢調警調查，林韋志涉嫌竹聯幫份子陳智強2018年遭擄凌虐致死案，警方懷疑林涉案，黑道也要找林算賬，林被黑白兩道鎖定，林只好潛逃大陸。林到大陸沒背景、沒謀生能力，也不能接地氣，被大陸國安人員鎖定為吸收對象。大陸國安人員「阿皓」從接觸到資助，最後將林吸收為共諜。

林韋志為取得大陸國安人員重用，積極尋找台灣能夠接觸軍方的管道，而「捷信工程」負責人張信健、股東林鋒杰以為林韋志在大陸混得不錯、關係良好，為拓展業務，於是赴大陸聯繫林，林介紹阿皓與2人認識，由阿皓招待2人食宿，雙方一拍即合，被吸收為下線。

檢調查出，阿皓資助張美金2000元返台。2018年11月，張信健向任職軍情局的友人接觸，欲刺探軍事機密。去年6月，張受阿皓指示，要用10萬元買下軍情局人員名單、軍事機密文件遭拒，結果引起張的朋友疑心，張想收買的軍情局官員對張虛以委蛇一番，看出張可能為大陸工作進行滲透，趕緊向單位回報進行反滲透，並由檢調展開偵辦。

檢調去年展開搜索約談，高檢署起訴張信健、林鋒杰2人，張被判刑3年、林被判1年10月，入獄服刑。隨後林韋志因達成任務能力太差，失去利用價值，被大陸國安人員放生，林在大陸走投無路之下，今年5月搭機返台，在機場被逮移送高檢署偵辦。

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(中時電子報)