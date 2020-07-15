郵局三倍券首日開跑，政府擔心人潮湧現，不斷宣導分流、運用預約制，不過有網友發文分享，身分證末碼是偶數，卻不小心預約到周一領券，這樣會不會被沒收啊？引發網友熱議，笑死，不聰明的預約人，政府感謝你的貢獻。
網友在PTT上發文分享，他在郵局網站上預約領取三倍券的時間，結果沒注意到自己的身分證末碼是0，明明是偶數，卻不小心預約成周一去領取，讓他擔心到爆，這樣該怎麼辦才好？會不會因此領不到，被沒收啊？
貼文立刻引起網友討論，「不聰明的預約人，政府感謝你的貢獻。」、「造成政府的困擾，退下」、「笑死」、「聰明人要懂得趨吉避凶，不要一窩瘋（蜂）」、「原來真的有人要去郵局領」、「整死大家了」。
後來，原PO也在留言處更新進度，發現在郵局網站上預約三倍券的地方，可以重新預約領取三倍券的時間，並刪除前一次的預約時間，如此一來就可以成功更改，不用擔心了。
文章來源：PTT
(中時電子報)
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