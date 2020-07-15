在華府施壓與遊說下，加上北京剛通過香港國安法，讓強森對陸態度轉硬，13日以安全考量為由，決定禁止大陸電信巨擘華為參與英國5G網路建設，並要求2027年全部撤換已經安裝的華為設備，意味英國與華為長達20年的合作關係即將進入倒數。對此，華為透過發言人表示，這對在英國每一位手機用戶而言，是令人失望的決定。

據美媒《CNBC》指出，英國首相強生（Boris Johnson）在國家安全委員會（NSC）會議上討論華為問題後，數位、文化、媒體暨體育大臣陶敦（Oliver Dowden）隨後在國會宣布，基於安全考量，自今年12月31日開始，禁止再向華為購買5G設備，而營運商需在2027年全部撤換已經安裝的華為設備。

報導指出，強森的決定對華為在英是一大轉折。原先英政府於1月時決定讓華為有限度參與5G建設，並要求行動網路業者至2023年前，減少華為參與其非核心部分基礎建設至35%，但此一決定仍惹火川普。

不過，自美國於5月決定將華為祭出新制裁，指控華為為國家安全威脅，無法再取得在美生產的關鍵晶片，而美國新制裁促使英國開重新評估華為參加英國5G的影響，當時陶敦即下令進行緊急審核，可能有必要改變對華為的政策。

如今英國對華為態度驟變，這對不久前才剛宣布在英南劍橋郡設立晶片研發中心的華為，無疑是一大打擊。華為英國發言人布魯斯特（Ed Brewster）表示，這不僅將英國導入了數位發展慢車道，不僅增加了花費，更加深了數位分歧，呼籲英國政府重新考慮此一決定，並有信心應對來自美國的制裁，不會影響到其所供應的產品。

此外，據「天空新聞網」報導，正值英政府準備宣布徹底剃除華為設備之際，英國華為董事長布朗（Lord Browne）已宣布辭去職務，將於9月正式卸任。布朗上週曾經表示，英國政府要把華為踢出英國的決定，將可能嚴重損害英中關係。

(中時電子報)