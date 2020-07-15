穩懋(3105)將於7月28日舉行法人說明會，公布第2季財報，並說明第3季展望，儘管下半年電子產業變數不少，穩懋董事長陳進財在股東會時表示，第3季看起來還OK，不會比第2季差，美系外資在法說會前最新報告也維持「買進」評等，目標價355元，穩懋早盤股價走高，來到324.5元。

穩懋6月合併營收為20.03億元，月增0.92%，年成長12.76%，第2季合併營收為60.02億元，年成長34.79%，季減0.97%，優於公司財測預估，前6月合併營收為120.63億元，年成長率為49.6%。

根據穩懋預估，今年第2季合併毛利率在low-forties(約40%到43%)。

美國、印度等地區新冠肺炎疫情持續延燒，增添下半年產業變數，不過全球政府為救經濟積極灑錢推動基礎建設，尤其是5G進入商轉，歐美各國加快5G基礎建設，帶動基地台、光通訊等需求優於上半年，WiFi相關需求亦很好，加上蘋果新機拉貨將於第3季啟動，陳進財表示，第3季看起來還OK，下半年該旺的還是會旺，不至於出現旺季不旺的情況，第3季不會比第2季差。

在新產能部分，穩懋新增5000片產能已開始試產，預計第3季開始貢獻業績。

美系外資在法說會前最新報告，儘管終端需求不確定，但維持對穩懋的正面看法，受惠於2021年到2022年WiFi，5G，ToF和大中華區PA需求上升趨勢，穩懋未來幾年年複合增長率為20%，維持「買進」評等，目標價355元。

(時報資訊)