羅智強。（黃福其攝）

三倍券今天正式上路發放，不少郵局一早尚未開門已見等候領券人龍，甚至昨晚徹夜排隊。國黨革實院長羅智強則大酸「真鈔1000元換 3000塊只能用到年底的券，真笨！」建議大家申請民進黨證，只要花 150元入黨費，升官發財樣樣來。他提醒行政院，若怕大家領券擠破頭，就發入黨申請書吧！

羅智強在臉書發文說，15日開始，可以領取實體三倍券，民進黨擔心會塞爆，叫大家別急著領。他也在此建議，這段等待的時間去申請民進黨證，升官發財樣樣來！

他說，用真鈔1000元換3000塊只能用到年底的券，真笨！我幫民進黨算給大家聽民進黨下半年的入黨費只要150，拿到黨證後：當監察院長、當黨副秘書長、選輸繼續當高官、從口譯變外派駐美、官派水利會長、約聘雇有職等、開公司拿政府標案… CP值那麼高，還領什麼3倍券？行政院怕大家擠破頭，就把入黨申請書發一發吧！

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(中時 )