炎熱的盛夏最療癒的事，莫過於進到冷氣房，但對於冷氣要開幾度才最舒服，溫度、風量、模式也很重要。一名網友近日就在臉書《爆怨公社》貼文，表示自己冷氣溫度怎麼調都不對，「開27度太冷、28度又太熱，我說明書都快翻爛了。」讓他無奈上網求助。

網友貼出冷氣搖控器圖片，底下網友紛紛幫忙解惑。(圖擷取自 爆怨公社)

原PO表示，家中是鐵皮屋，早上不會太熱，冷氣調到30度還會自動切到暖氣功能，讓他求助，冷氣到底要怎麼調，每種模式、組合也試過，「開27度會是不舒服的冷，調到28度又太熱，半夜還會睡到流汗、被熱醒。」

貼文一發，網友紛紛點破最大問題，「功能欄調成：冷氣，取消離席節點然後開28試試看」、「我家也是這牌，27度風速調最小不要選自動，剛好涼涼的很舒適」、「取消自動，冷氣調整25-28適冷」、「功能要調整成冷氣，調自動模式，就會跟著環境切換功能（送風、暖氣、除濕）。」

昨(14)日早上，他也更新貼文，因為開到睡眠設定，自動關機，讓他又再度被熱醒，不過他前幾日試了「冷氣+靜音+睡眠」情況就改善許多，他也很感謝網友所提的各種方法。

(中時電子報)